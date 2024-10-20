نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيديو.. سيف الدين الجزيري يسجل هدف تعادل الزمالك أمام بيراميدز في السوبر المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في إحراز هدف التعادل للفارس في شباك نظيره بيراميدز، في المباراة التي تجمع الفريقين الآن على ملعب ستاد آل نهيان بنادي الوحدة، في نصف نهائي كأس السوبر المحلي.

جاء الهدف في المباراة لصالح بيراميدز في الدقيقة 14 من أحداث الشوط الأول للمباراة، عن طريق إبراهيم عادل، بعد تمريرة من رمضان صبحي.

سيف الدين الجزيري يسجل هدف تعادل الزمالك أمام بيراميدز

فيما نجح سيف الدين الجزيري من إحراز هدف التعادل لأبناء ميت عقبة، في الدقيقة 40 من أحداث الشوط الأول للمباراة، بعد صناعة من ناصر ماهر.

تشكيل الزمالك أمام بيراميدز

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: محمود بنتايك – حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد – محمد شحاتة.

خط الوسط: زياد كمال – عبد الله السعيد – ناصر ماهر.

خط الهجوم: مصطفى شلبي – سيف الجزيري – أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

محمد صبحي وجيفرسون كوستا ومحمد حمدي وأحمد محمود ومحمد السيد ومحمود عبد الرازق " شيكابالا" وكونراد ميشالاك وناصر منسي وعمر فرج.

تشكيل بيراميدز أمام الزمالك

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد سامي - محمود مرعي - محمد حمدي - محمد الشيبي

خط الوسط: مهند لاشين - رمضان صبحي - إبراهيم عادل - صديق إيجولا - بلاتي توريه

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويجلس على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - كريم حافظ - أسامة جلال - أحمد توفيق - علي جبر - محمد رضا بوبو - يوسف أوباما - مصطفى فتحي - عبد الرحمن مجدي