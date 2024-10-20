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أحمد جودة - القاهرة - استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على استبعاد سداسي الفريق من مواجهة سيراميكا كليوباترا، بنصف نهائي كأس السوبر المصري.

وقرر المدير الفني، استبعاد كل من حمزة علاء ومصطفى مخلوف وسمير محمد ومصطفى أبو الخير ومحمد عبد الله وكريم الدبيس، لأسباب فنية.

بالأسماء.. استبعاد سداسي الأهلي من مواجهة سيراميكا كليوباترا

ويلتقي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني نظيره سيراميكا كليوباترا، مساء اليوم على ستاد محمد بن زايد بالإمارات في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

ويخوض المارد الأحمر بطولة السوبر المصري بصفته بطلًا للدوري المصري الممتاز في الموسم الماضي، بينما يتواجد سيراميكا كليوباترا، بصفته بطلًا لكأس الرابطة.

