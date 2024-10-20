نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليفربول ينافس برشلونة على موهبة باير ليفركوزن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت وسائل إعلام بريطانية أن ليفربول الإنجليزي ينافس برشلونة الإسباني على الصفقة التي يحتاج البرسا إتمامها من أجل ترميم دفاعه في الفترة المقبلة.

ليفربول وبرشلونة يتنافسان جوناثان تاه

أفاد برنامج تيم توك البريطاني بأن برشلونة وضع عينه على التعاقد مع جوناثان تاه نجم باير ليفركوزن الألماني ويرغب في الحصول على خدماته بعدما تقدم بعرض رسمي على طاولة ناديه في اليومين الماضيين.

وأكد البرنامج البريطاني أن جوناثان تاه البالغ من العمر 28 عامًا أعرب عن رغبته في عدم تجديد عقده مع باير ليفركوزن ونقل ذلك لمسئولي النادي الألماني وينوي الإنضمام إلى برشلونة بللرغم من حقيقة وجود رغبة لدى غريمه التقليدي ريال مدريد في الفوز بخدماته.

وألمح البرنامج البريطاني أن جوناثان تاه يرغب في العمل من جديد مع فليك بعدما دربه هانز فليك في منتخب ألمانيا إلا أنه بمرور الوقت تزداد المنافسة على برشلونة الذي يعاني ماليًا في الصراع على ضمه.

وأوضح البرنامج البريطاني أنه توجد رغبة قوية لدى ليفربول في الحصول على توقيع جوناثان تاه وسيعمل كل ما في وسعه لإقناعه بالإنضمام إلى قلعة أنفيلد.

وأشار البرنامج البريطاني إلى أن ليفربول قد يعتمد على تواجد نجمه السابق تشابي ألونسو في محاولة لإقناعه والذي يشغل منصب المدير الفني في باير ليفركوزن.

