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أحمد جودة - القاهرة - حرص سامي قمصان مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على عقد جلسة خاصة مع المغربي أشرف داري مدافع الفريق، قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا بالسوبر المصري.

وجاءت جلسة قمصان مع النجم المغربي، من أجل تجهيزه لمباراة السوبر المحلي الليلة أمام سيراميكا كليوباترا في نصف النهائي، حيث يقترب من قيادة خط الدفاع.

مدرب الأهلي يجهز أشرف داري لمباراة سيراميكا كليوباترا

ومن المتوقع أن يتواجد اللاعب المغربي الجديد أشرف داري، بشكل أساسي اليوم بجوار رامي ربيعة في تشكيل الأهلي لخوض نصف نهائي البطولة.

ويلتقي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني نظيره سيراميكا كليوباترا، مساء اليوم على ستاد محمد بن زايد بالإمارات في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

