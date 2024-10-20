ريفالدو يُقيم أداء برشلونة مع فليك وفرص الفوز بلقب الدوري الإسباني

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أحمد جودة - القاهرة - أوضح ريفالدو نجم منتخب البرازيل وبرشلونة السابق، رأيه في أداء الفريق الكتالوني مع المدرب الألماني هانسي فليك في مباريات الموسم الجاري.

ريفالدو: تحقيق الدوري الإسباني أسهل من دوري الأبطال

قال ريفالدو في تصريحاته اليوم الأحد: “الأمور تسير بشكل جيد للغاية، وصل فليك وأعطى الكثير من الثقة وأعطى الفرصة لـ اللاعبين من الأكاديمية وهو أمر مهم ولكن ما زال الوقت مبكرًا جدًا، لقد بدأ كل شيء الآن ويحتاجون إلى مزيد من الوقت”.

وتابع: “عندما ينتهي كل شيء، سنكون قادرين على إجراء تحليل أفضل، ولكن نعم، إنه يعمل بشكل جيد للغاية حتى الآن. أتمنى أن يستمر الأمر على هذا المنوال حتى النهاية”.

وأضاف ريفالدو: “أعتقد أن الدوري سيكون أسهل من دوري الأبطال الذي أراه أكثر صعوبة”.

وواصل: “يمكن أن يحدث أي شيء في كرة القدم، لكن في الدوري لديك العديد من الفرص لتكون بطلًا أما في الأبطال الأمر ليس مستحيلًا لكنه أصعب بكثير على الرغم من وجود لاعبين ذوي شخصية”.