فيديو.. إبراهيم عادل يسجل هدف بيراميدز الأول أمام الزمالك في السوبر المصري

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أحمد جودة - القاهرة - نجح إبراهيم عادل نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، في إحراز هدف التقدم للأزرق السماوي في شباك نادي الزمالك، في المباراة التي تجمع الفريقين الآن على ملعب ستاد آل نهيان بنادي الوحدة، في نصف نهائي كأس السوبر المحلي.

إبراهيم عادل يسجل هدف بيراميدز الأول أمام الزمالك

جاء الهدف في الدقيقة 14 من أحداث الشوط الأول للمباراة، عن طريق إبراهيم عادل، بعد تمريرة من رمضان صبحي.

تشكيل الزمالك أمام بيراميدز

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: محمود بنتايك – حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد – محمد شحاتة.

خط الوسط: زياد كمال – عبد الله السعيد – ناصر ماهر.

خط الهجوم: مصطفى شلبي – سيف الجزيري – أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء: محمد صبحي وجيفرسون كوستا ومحمد حمدي وأحمد محمود ومحمد السيد ومحمود عبد الرازق " شيكابالا" وكونراد ميشالاك وناصر منسي وعمر فرج.

تشكيل بيراميدز أمام الزمالك

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد سامي - محمود مرعي - محمد حمدي - محمد الشيبي

خط الوسط: مهند لاشين - رمضان صبحي - إبراهيم عادل - صديق إيجولا - بلاتي توريه

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويجلس على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - كريم حافظ - أسامة جلال - أحمد توفيق - علي جبر - محمد رضا بوبو - يوسف أوباما - مصطفى فتحي - عبد الرحمن مجدي