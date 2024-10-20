انت الأن تتابع خبر موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في السوبر المصري.. والقنوات الناقلة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تتجه الأنظار، اليوم الأحد، إلى ملعب ستاد آل نهيان بمدينة أبو ظبي، لمتابعة المواجهة النارية والمرتقبة بين الزمالك وبيراميدز في نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري.

يدخل الزمالك المباراة اليوم منتشيًا بعدما توج قبل أسبوعين بطلاً لكأس السوبر الأفريقي على حساب الأهلي، غريمه التقليدي، بينما يسعى بيراميز المتحفز لتحقيق ثاني بطولة في تاريخه بعدما توج بطلاً لكأس مصر في الموسم المنقضي.

استعد الزمالك للقاء من خلال ثلاث مباريات تجريبية بالقاهرة قبل السفر إلى الإمارات حيث خسر من بتروجيت وزد اف سي بفارق هدف وتعادل ايجابيًا بهدف مع إيسترن كومبانى.

في المقابل إستعد بيراميدز بشكل جيد عن طريق معسكر فى تركيا لعب خلاله مباربات ودية عدة قبل السفر إلى الإمارات.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في السوبر المصري:

تنطلق مباراة الزمالك وبيراميدز في نصف نهائي بطولة كأس مصر في الساعة الرابعة وخمس دقائق عصر اليوم بتوقيتي القاهرة ومكة المكرمة، بينما يكون موعد المباراة في الخامسة وخمس دقائق بتوقيت مدينة أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز في السوبر المصري:

تنقل مباراة الزمالك وبيراميدز في نصف نهائي بطولة كأس مصر عبر قنوات أون تايم سبورتس، وأبوظبي الرياضية وإم بي سي مصر.

الزمالك يؤكد على أهمية مباراة بيراميدز: