انت الأن تتابع خبر نجم يد الأهلي : هدفنا الفوز بجميع البطولات في الموسم الحالي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - عبر أحمد عادل، لاعب الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي عن سعادته بالفوز بلقب بطولة إفريقيا للأندية، مشددًا على أن لاعبي ‏الفريق قدموا بطولة مميزة واستثنائية واستحقوا التتويج في النهائي.‏

‎وأوضح أن اللاعبين والجهاز الفني كان لهم هدف منذ بداية البطولة، وهو الحفاظ على اللقب للنسخة الثانية على التوالي.

‎واختتم عادل بأن الفريق عانى من ضيق الوقت قبل الاستعداد لبطولة إفريقيا بعد المشاركة في كأس العالم للأندية قبل أيام قليلة من انطلاق البطولة، ولكن الجميع كان يركز على التتويج باللقب فقط وهذا ما ظهر في إصرار اللاعبين للفوز بجميع المباريات وصولًا إلى التتويج باللقب.‏

محسن رمضان: الأهلي يستحق لقب بطولة أفريقيا

من جانبه قال محسن رمضان، لاعب الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي أكد أن الفريق قدم بطولة كبيرة واستحق التتويج ببطولة إفريقيا للأندية بعد الفوز على فريق فلاورز البنيني في النهائي الذي جمع الفريقين مساء اليوم.

‎وقال محسن إن الجميع كان يعيش في حالة تركيز كامل قبل انطلاق البطولة من أجل الفوز بها وإسعاد الجماهير.

‎وشدد على أن الفريق تحلى بشخصية الأهلي القوية، وهو ما أسهم في التتويج باللقب للمرة الثانية على التوالي، وأن هذه الروح دائمًا ما تكون حاضرة بقوة في الأوقات الصعبة.

قائمة الأهلي لبطولة افريقيا لليد