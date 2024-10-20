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أحمد جودة - القاهرة - أصبح لوكا مودريتش، بعد المباراة التي فاز بها فريقه ريال مدريد على سيلتا فيغو، اللاعب الأكبر سنًا الذي يلعب في الفريق المدريدي، حيث كان عمره 39 عامًا و40 يومًا، ليتجاوز بذلك الرقم القياسي الذي سجله فيرنتس بوشكاش عام 1966.

رقم قياسي جديد.. مودريتش يتفوق على بوشكاش

وعقب الفوز على سيلتا فيغو بنتيجة 2-1، قال صاحب التمريرة الحاسمة لفينيسيوس، الذي سجل هدف الفوز للريال: "لا أحب أن يتم تذكيري بعمري، لكنه أمر مثير للإعجاب. أنا فخور جدًا بتحقيق هذا الرقم القياسي التاريخي ويجب الاستمرار في أفضل ناد في العالم. سعيد بهذا وبتحقيق الفوز".

وواجه اللاعب الكرواتي صعوبة في اختيار لحظة بعينها في مسيرته الطويلة المليئة بالنجاحات في ريال مدريد، النادي الذي يعد أكثر لاعبيه تتويجًا برصيد 27 لقبًا في 547 مباراة.

وقال في هذا الصدد: "من الصعب جدًا الاختيار. أكثر ما أفتخر به هو أن أشياء عظيمة حدثت لي في ريال مدريد، أولًا حين وقعت مع النادي، ثم فوزي بعدة ألقاب في دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني، ثم أصبحت اللاعب الأكبر سنًا واللاعب الذي يحصل على أكبر عدد من الألقاب. أنا فخور جدًا وسعيد لتحقيق كل هذا، ويجب الاستمرار".

وأضاف مودريتش: "أشعر أنني بحالة جيدة بدنيًا. أنا ألعب، وهذا ما أريده، لكن الشيء الأكثر أهمية هو الفريق، وعندما يأتي دوري أقدم قصارى جهدي لمساعدة الفريق على الفوز بالمباريات. علينا أن نستمر لأن أسابيع صعبة للغاية تنتظرنا في الليغا والتشامبيونز ليغ".