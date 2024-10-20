نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صباح الكورة.. بشرى سارة في برشلونة قبل مواجهة إشبيلية في الليجا والزمالك يرصد مكافأت ضخمة للفوز بالسوبر المحلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها، يضع (دوت الخليج الرياضي) بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "صباح الكورة" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم الاحد 20-10-2024 في السطور التالية:

بشرى سارة في برشلونة قبل مواجهة إشبيلية في الليجا

كشفت تقارير صحفية عن أخبار سارة في صفوف نادي برشلونة قبل ساعات قليلة من مواجهة نظيره نادي إشبيلية في مشوار الدوري الإسباني.

ويلتقي برشلونة مع إشبيلية اليوم الأحد لحساب منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإسباني لهذه النسخة.

وفي هذا السياق فقد كشفت قائمة برشلونة عن عودة ثلاثي الفريق مرة أخرى بعد غيابهم عنه الفترة الماضية لأسباب الإصابة أو عدم الجاهزية.

واستلم الثلاثي جافي وفيرمين وداني أولمو التصريح الطبي من أجل العودة للمشاركة مع الفريق الكتالوني.

في الوقت ذاته شهدت القائمة استدعاء الحارس تشيزني لأول مرة ووجود فرينكي دي يونج في القائمة.

وتنطلق صافرة بداية مباراة برشلونة أمام إشبيلية في الدوري الإسباني عند تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

الزمالك يرصد مكافأت ضخمة للفوز بالسوبر المحلي

كشف الإعلامى محمد الليثى ان مسئولو الزمالك قاموا بوعود للاعبي الفريق بمكافأت مالية ضخمة في حال الفوز على بيراميدز ثم النهائي وحصد لقب بطل كأس السوبر المصري في النسخة الجارية.

وأوضح محمد الليثى خلال تقديمة برنامج 10 و10 على إذاعة أون تايم سبورت اف ام على موجات 93.7 " حرص حسين لبيب رئيس الزمالك مع رئيس البعثة حسام المندوه أمين الصندوق على تحفيز لاعبي الأبيض لتحقيق اللقب والحديث معهم لحصد البطولة ".

ويلتقي الزمالك مع نظيره بيراميدز في تمام الساعة الرابعة وخمس دقائق بتوقيت مصر، الخامسة وخمس دقائق بتوقيت الإمارات، على ستاد آل نهيان بنادي الوحدة في نصف نهائي كأس السوبر المحلي.