نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل بيراميدز أمام الزمالك في نصف نهائي كأس السوبر المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اختار الكرواتي كرونوسلاف يورتشيتش، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، تشكيل فريقه السماوي الذي سيدخل المواجهة المنتظرة أمام الزمالك في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

موعد مباراة الزمالك ضد بيراميدز

يلتقي الزمالك مع بيراميدز، اليوم الأحد الموافق 2024 على ملعب " آل نهيان" بالإمارات، في نصف نهائي كأس السوبر المصري لكرة القدم، وتنطلق المباراة في تمام الساعة الرابعة وخمس دقائق عصرًا بتوقيت القاهرة وفلسطين ومكة المكرمة.

تشكيل بيراميدز المتوقع أمام الزمالك

في حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

في خط الدفاع: محمد حمدي- أحمد سامي - محمود مرعي- محمد الشيبي.

في خط الوسط: بلاتي توريه- مهند لاشين- عبد الرحمن مجدي.

في خط الهجوم: فيستون ماييلي- مصطفي فتحي- رمضان صبحي.



مواعيد مباريات السوبر المصري في الإمارات

الزمالك وبيراميدز - الأحد 20-10-2024 في الساعة 4:05 مساءً

الأهلي وسيراميكا كليوباترا - الأحد 20-10-2024 في الساعة 8:00 مساءً

مباراة الميدالية البرونزية - الخميس 24-10-2024 في الساعة 4:05 مساءً

نهائي كأس السوبر المصري - الخميس 24-10-2024 في الساعة 8:00 مساءً