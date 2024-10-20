نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم رمزي يكشف عن تشكيل الزمالك لمواجهة بيراميدز في السوبر المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

استقر المدرب جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على تشكيل فريقه الذي سيخوض به مباراة بيراميدز مساء اليوم الأحد ضمن منافسات نصف نهائي كأس السوبر المصري.

وستقام مباراة الزمالك ضد بيراميدز، مساء اليوم الأحد في تمام الساعة الرابعة والخمس دقائق بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والخامسة والخمس عصرًا بتوقيت أبو ظبي.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام بيراميدز في نصف نهائي السوبر المصري

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: محمود بنتايك، حسام عبد المجيد، حمزة المثلوثي، عمر جابر.

خط الوسط: زياد كمال، ناصر ماهر، عبد الله السعيد.

خط الهجوم: مصطفى شلبي، سيف الجزيري، أحمد سيد زيزو.

