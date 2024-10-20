نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل برشلونة أمام إشبيلية في الجولة العاشرة من الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حدد الألماني هانز فليك، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة إشبيلية، في المباراة التي ستجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.

موعد مباراة برشلونة ضد إشبيلية

يلتقي الفريق الكتالوني مع ضيفه إشبيلية، مساء اليوم، الأحد الموافق 20 أكتوبر 2024 على ملعب "لويس كومبانيس" ضمن منافسات الجولة العاشرة من الليجا الإسبانية، وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت فلسطين والقاهرة ومكة المكرمة.

تشكيل برشلونة المتوقع أمام إشبيلية

حراسة المرمي: اينياكي بينا.

خط الدفاع: كوبارسي، بالدي، جول كوندي، مارتينيز.

خط الوسط: إيريك جارسيا، كاسادو، بيدري.

خط الهجوم: روبرت ليفاندوفيسكي، لامين يامال، رافينيا.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة واشبيلية

تنقل مباراة برشلونة وإشبيلية عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الرياضية الناقل الحصري لمباريات الدوري الإسباني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتذاع المباراة على القناة التالية:-

قناة beIN Sports 1

تردد القناة: 11014

معدل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: افقي

جودة القناة: HD

القمر الصناعي: النايل سات