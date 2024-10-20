نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب الزمالك يكشف البديل الأفضل لتعويض غياب دونجا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يرى مدحت عبد الهادي نجم الزمالك السابق، أن محمد شحاتة لاعب الأبيض هو الأقرب للتواجد في التشكيل الأساسي لأبناء ميت عقبة أمام بيراميدز في نصف نهائي السوبر المحلي.

ويواجه الزمالك نظيره بيراميدز في تمام الساعة الرابعة وخمس دقائق، على ستاد محمد بن زايد، ضمن منافسات الدور نصف النهائي لكأس السوبر المحلى.

تصريحات مدحت عبد الهادي

وقال عبد الهادي خلال تصريحات تلفزيونية: محمد شحاتة لاعب قوي ويمر بحالة معنوية عالية بعد انضمامه لقائمة منتخب مصر في المعسكر الأخير.

وأضاف: زياد كمال لاعب جيد ويمتلك قدرات وإمكانيات فنية عالية، ولكن الأنسب والأفضل من وجهة نظري الدفع بمحمد شحاتة في التشكيل الأساسي لتعويض غياب نبيل عماد دونجا، خاصة وأنه لاعب صاحب سرعات بالإضافة إلى إمتلاكه قدرات دفاعية عالية.

وأختتم: كونراد ميشالاك يعيش حالة فنية عالية جدًا مع الزمالك ويعتبر الاقرب للتواجد في تشكيلة الأبيض أمام بيراميدز على حساب مصطفى شلبي.