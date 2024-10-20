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أحمد جودة - القاهرة - شفت تقارير صحفية بريطانية، عن موقف نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي النهائي من التعاقد مع الكندي ألفونسو ديفيز الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ الألماني.

مانشستر يونايتد يتراجع عن ضم هدف ريال مدريد

ووفقًا لصحيفة " ذا صن" البريطانية، فأن مانشستر يونايتد الذي كان يسعي للحصول على خدمات ديفيز، قد تراجع عن الاستمرار في الصفقة.

وأضافت الصحيفة البريطانية، بأن إدارة الشياطين الحمر قرروا الخروج من سباق التعاقد مع نجم العملاق البافاري، بعدما تأكدوا بأن ريال مدريد الإسباني هو النادي المفضل لدي اللاعب للانتقال إلى صفوفه.

يذكر أن ريال مدريد يُعد هو المرشح الأقوي للحصول على خدمات ديفيز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث تشير التقارير بأن النجم الكندي لا يريد سوي الفريق الملكي.