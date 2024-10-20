نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل مباراة الشباب والنصر في دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب مع نظيره نادي النصر اليوم الجمعة الموافق الثامن عشر ضمن منافسات بطولة دوري روشن للمحترفين لهذه النسخة.

وتلعب مباراة النصر والشباب في الجولة السابعة من عمر منافسات الدوري السعودي.

ويحتضن ستاد الشباب المباراة التي تجمع بين الفريقين مساء اليوم الجمعة ضمن لقاءات دوري روشن

موعد مباراة الشباب والنصر في الدوري السعودي

وتقام مباراة الشباب والنصر في الدوري السعودي عند تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

تشكيل النصر المتوقع ضد الشباب

حراسة المرمى: بينتو

خط الدفاع: بوشل - سيماكان - لابورت - النجدي.

خط الوسط: بروزوفيتش - الخيبري - أوتافيو.

خط الهجوم: تاليسكا _ رونالدو - ساديو مانى.

تشكيل الشباب أمام النصر

حراسة المرمى: كيم

خط الدفاع: هوديات - رينان - الشراري

خط الوسط: الثاني - جوانكا - كنبه - الصيباني

خط الهجوم: بونافينتورا - كمارا - بينتو