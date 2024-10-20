نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 5 قنوات مفتوحة تنقل مباراة أتلتيكو مدريد ضد ليجانيس اليوم الأحد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعرض لكم موقع "دوت الخليج الرياضي" القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتليتكو مدريد مع نظيره فريق ليجانيس، والتي ستقام مساء اليوم الأحد ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني.

موعد مباراة أتليتكو مدريد ضد ليجانيس في الليجا

ويخوض فريق أتليتكو مدريد مواجهة صعبة أمام نظيره ليجانيس، مساء اليوم الأحد في تمام الساعة الخامسة والربع مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والسادسة والربع بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة أتليتكو مدريد ضد ليجانيس في الدوري الإسباني

ويمكنكم مشاهدة ومتابعة مباراة أتليتكو مدريد ضد ليجانيس، مساء اليوم عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، باعتبارها الوكيل الحصري لإذاعة مباريات بطولة الدوري الإسباني.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة أتليتكو مدريد ضد ليجانيس

• Setanta Sports 2 Eurasia HD

• TV 2 Sport Dan

• Digi Sport 2 HD Romania

• Canal + Sport Polska

• Match Football 2

• LaLiga TV Bar

• Nova Sports 1 HD

• DAZN 1 Bar Deutsch HD.

IRIB Varzesh

· Match Football 2

· SuperSport HD 2 alb