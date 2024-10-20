نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التشكيل المتوقع لقمة روما ضد إنتر ميلان بالكالتشيو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف فريق روما، منافسه فريق إنتر ميلان، اليوم الأحد 20 أكتوبر، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الأولمبيكو، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري الإيطالي.

ويسعى فريق إنتر ميلان لتحقيق الانتصار خلال مواجهة روما، من أجل تصدر مسابقة الدوري الإيطالي، بينما يريد فريق روما العودة لطريق الانتصارات مرة أخرى.

التشكيل المتوقع لمباراة روما ضد إنتر ميلان

تشكيل روما المتوقع

حراسة المرمى: ميل سيفيلار.

خط الدفاع: ماريو هيرموسو، جيانلوكا مانشيني، إيفان نديكا، محمد زكي سيلك، أنخيلينو.

خط الوسط: نيكولا بيسيلي، بريان كريستانتي.

خط الهجوم: باولو ديبالا، لورينزو بيليجريني، أرتيم دوفبيك.

تشكيل إنتر ميلان المتوقع

حراسة المرمى: يان سومر.

خط الدفاع: فيديريكو دي ماركو، أليساندرو باستوني، فرانشيسكو أتشيربي، ماتيو دارميان، جايمي بافار.

خط الوسط: نيكولو باريلا، هاكان تشالهان أوجلو، مخيتاريان.

خط الهجوم: ماركوس تورام، لاوتارو مارتينيز.