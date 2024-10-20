سيميوني يستقر على تشكيل أتلتيكو مدريد لمواجهة ليجانيس بالدوري الاسباني

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أحمد جودة - القاهرة - استقر المدرب دييجو سيميوني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أتليتكو مدريد، على تشكيل الروخيبلانكوس الذي سيبدأ به مبارة ليجانيس، مساء اليوم الأحد ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني.

موعد مباراة أتليتكو مدريد ضد ليجانيس في الليجا

وستنطلق صافرة مباراة أتليتكو مدريد ضد ليجانيس، مساء اليوم الأحد في تمام الساعة الخامسة والربع مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والسادسة والربع مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

تشكيل أتليتكو مدريد المتوقع لمواجهة ليجانيس في الدوري الإسباني

حراسة المرمى: يان أوبلاك

الدفاع: ناويل مولينا وأكسيل فيتسل وكليمو لونجليه وخابي جالان وصامويل لينو.

الوسط: بابلو باريوس وكوكي ريسوريكسيون

الهجوم: أنخيل كوريا وأنطوان جريزمان وألكسندر سورلوث

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي المسئولة بشكل حصري عن إذاعة مباريات بطولة الدوري الإسباني هذا الموسم داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.