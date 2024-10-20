نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمباراة روما ضد إنتر ميلان بالدوري الايطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل فريق إنتر ميلان ضيفا ثقيلا على حساب فريق روما، اليوم الأحد 20 أكتوبر، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الأولمبيكو، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري الإيطالي.

روما وإنتر ميلان في الدوري الإيطالي

ويتواجد فريق إنتر ميلان في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 14 نقطة، بينما يحل فريق روما في المركز التاسع برصيد 10 نقاط.

ويسعى فريق إنتر ميلان لتحقيق الانتصار خلال مواجهة روما، من أجل تصدر مسابقة الدوري الإيطالي، بينما يريد فريق روما العودة لطريق الانتصارات مرة أخرى.

القناة الناقلة لمباراة إنتر ميلان ضد روما

تذاع تلك المباراة بين فريقي روما وانتر ميلان عبر قناة أبوظبي الرياضية، حيث تعد مجموعة قنوات أبوظبي الرياضي هى الناقل الحصري لمباريات الكالتشيو.