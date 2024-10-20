نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيف تشاهد مباراة نانت ضد نيس في الدوري الفرنسي؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتجه الأنظار إلى ملعب "لا بوجوار" حيث يلتقي فريق نانت، بقيادة نجمنا المصري مصطفى محمد، مع نيس الذي يضم محمد عبدالمنعم، في مواجهة مرتقبة ضمن الجولة الثامنة من الدوري الفرنسي.

تقام المباراة يوم الأحد 20 أكتوبر، بإدارة الحكم جايل أنجولا، وتعد واحدة من أبرز اللقاءات في البطولة.

موقف نيس ونانت في جدول الدوري تعتبر هذه المباراة فرصة لفض الشراكة بين الفريقين، حيث يحتل نيس المركز التاسع برصيد 9 نقاط، بينما يأتي نانت في المركز العاشر بنفس العدد من النقاط.

وقد خاض كلا الفريقين 7 مباريات هذا الموسم، حيث حقق كل منهما انتصارين، وتعادل في 3، وتعرض للهزيمة في مباراتين.

أما بالنسبة للإحصائيات، فقد سجل نيس 15 هدفًا، في حين استقبلت شباكه 7 أهداف، بينما يعاني نانت من ضعف في الأداء الهجومي بتسجيله 9 أهداف فقط، ولكنه تلقى 8 أهداف في مرماه.

موعد المباراة تبدأ المباراة يوم الأحد في الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والساعة السابعة مساءً بتوقيت أبوظبي.

كيفية مشاهدة المبارة

ستكون مباراة نيس ونانت متاحة للمشاهدة عبر قنوات بي إن سبورتس، الناقل الحصري لمنافسات الدوري الفرنسي.