نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التشكيل المتوقع لمواجهة نانت ضد نيس اليوم الأحد.. ديربي المصريين بفرنسا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتقابل مصطفى محمد مع محمد عبدالمنعم غدًا، عندما يلتقي فريق نانت بنظيره نيس في مواجهة مصرية بالدوري الفرنسي 2024-2025 على الأراضي الفرنسية.

يحتل نانت بقيادة مصطفى محمد المركز التاسع برصيد 9 نقاط، بينما يأتي نيس بقيادة عبدالمنعم في المركز العاشر بنفس الرصيد، لكن بفارق الأهداف.

كلا اللاعبين يواجهان تحدي قلة المشاركة كأساسيين هذا الموسم، حيث لعب مصطفى محمد كبديل في 6 مباريات، في حين شارك عبدالمنعم في 3 مباريات مع نيس، منها مباراتان أساسيتان وواحدة كبديل.

موعد مباراة نانت ضد نيس في الدوري الفرنسي: المباراة ستقام غدًا الأحد في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب "لا بوجوار"، ضمن الجولة الثامنة من الدوري الفرنسي.

التشكيل المتوقع لمباراة نانت ضد نيس

من المتوقع أن يبدأ نانت بتشكيلة تضم:

حارس المرمى: لافونت.

الدفاع: كيلفن أميان، ناثان زيزي، نيكولاس باولس، نيكولاس كوزا.

الوسط: بيدرو تشيرفيلا، يوهان ثيو، توم ليبينانت، جان فيليب جامين.

الهجوم: سوربا توماس، موسيس سيمون، ماتيس أبلين.

أما نيس، فمن المتوقع أن يعتمد على:

حارس المرمى: بولكا.

الدفاع: مندي، بومبيتو، محمد عبدالمنعم.

الوسط: كلاوس، بوداوي، روزاريو، عبدي.

الهجوم: جيساند، بوجا، تشو.