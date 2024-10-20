نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب منتخب مصر السابق يكشف استفادة سيراميكا كليوباترا من بيع نجمه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد شوقي غريب المدير الفني السابق لمنتخب مصر، أن سيراميكا كليوباترا أبرم صفقات قوية خلال الانتقالات الصيفية الجارية، مشيرا إلى أنهم سيكونوا فريق قوي بالموسم الجديد.

تصريحات شوقي غريب

وقال شوقي غريب مدرب منتخب مصر السابق خلال تصريحات تلفزيونية: رحيل صديق أوجولا لبيراميدز، يعتبر صفقة مربحة لسيراميكا بعد ضم 4 لاعبين من الفريق السماوي.

وأكمل: سيراميكا أبرم صفقات قوية بضم حسين السيد وإسلام عيسى وفخري لاكاي وغيرهم من اللاعبين، ولكن الفريق يحتاج لبعض الوقت من أجل انسجام اللاعبين القدامى والجدد.

وتابع: سيراميكا تعاقد مع لاعبين شباب أصحاب قدرات فنية عالية منهم يوسف سيد عبد الحفيظ وأحمد عابدين ومحمد أشرف القادمون من الأهلي.

وأضاف: انضمام عبد الله السعيد للزمالك، أقوى من انضمام يوسف أوباما لبيراميدز.