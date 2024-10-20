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أحمد جودة - القاهرة - أكد الدكتور حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك ورئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم في الإمارات على قوة وأهمية مباراة بيراميدز المقرر لها غدًا الأحد باستاد آل نهيان في نصف نهائي كأس السوبر المحلي.

حسام المندوه يطلق تصريحات قوية قبل السوبر المصري

وشدد أمين الصندوق على ثقته في قدرات لاعبي الزمالك والجهاز الفني على تحقيق الفوز من أجل التأهل للمباراة النهائية.

وأضاف حسام المندوه أن الزمالك يتطلع لحصد اللقب، بعدما سبق وتُوج الفريق الأبيض ببطولة السوبر الأفريقي في الفترة الماضية.

وأوضح أن الأجواء في بعثة الزمالك بالإمارات مطمئنة للغاية، وهناك حالة تفاؤل من الجميع بتحقيق نتيجة إيجابية في مواجهة بيراميدز والتأهل لنهائي السوبر المحلي كخطوة نحو المنافسة على اللقب.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع بيراميدز في نصف النهائي في الرابعة وخمس دقائق بتوقيت مصر، الخامسة وخمس دقائق بتوقيت الإمارات مساء غدًا الأحد.