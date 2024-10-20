الرياضة

أحمد عبد الحليم: "أتمني جميع اللاعبين يعجزوا لو هيبقوا زي عبد الله السعيد"

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أحمد جودة - القاهرة - قال أحمد عبد الحليم نجم الزمالك السابق إن والفريق الأبيض الأقرب للتأهل إلي نهائي كأس السوبر المصري.

أحمد عبد الحليم: "أتمني جميع اللاعبين يعجزوا لو هيبقوا زي عبد الله السعيد" 

اضاف:" قائمة فريقي الزمالك وبيراميدز قوية ومدججة بالنجوم وتوقيت اللقاء سيؤثر علي الفريقين بسبب الرطوبة".

تابع:" من الصعب تعويض غياب دونجا لأن أدائه الدفاعي قوي ومميز وزياد كمال لم ما يشفع له بالتواجد أساسيا في التشكيل".

واكمل:" أنصح محمد الشيبي لاعب بيراميدز بالتركيز في الملعب فقط وعدم افتعال الأزمات وإبراهيم أخطر لاعب في مصر".

وواصل:" أحمد عبد الحليم هو المهاجم الأول في نادي الزمالك وقيمته الفنية عالية جدًا ".

تابع:"  لو عبد الله السعيد عجوز أتمني أن يعجز كل اللاعبين فهو حالة تدرس في الكرة المصرية ".

واختتم:" الأهلي والزمالك الاوفر حظا للتأهل لنهائي كأس السوبر المصري".

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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