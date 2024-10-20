الرياضة

ملخص أهداف مباراة يوفنتوس ولاتسيو في الدوري الإيطالي

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أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس فوزا صعبا على نظيره فريق لاتسيو بهدف نظيف في اللقاء الذي جمع بينهم منذ قليل بستاد اليانز ستاديوم ضمن منافسات الجولة 8 من الدوري الإيطالي.

ملخص أهداف مباراة يوفنتوس ولاتسيو

وسجل ماريو جيلا فوينتيس لاعب لاتسيو هدف بالخطأ بمرماه في الدقيقة 85 وانتهت المباراة 1/0.

وبهذه النتيجة احتل اليوفي صدارة جدول ترتيب الكالتشيو برصيد 16 نقطة بعد تحقيق 4 فوز و4 تعادلات ولم يخسر بينما يأتي لاتسيو في المركز الخامس برصيد 13 نقطة حيث انتصر خلال أربعة وتعادل مرة وهزم بثلاثة.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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