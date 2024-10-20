ملخص أهداف مباراة يوفنتوس ولاتسيو في الدوري الإيطالي

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أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس فوزا صعبا على نظيره فريق لاتسيو بهدف نظيف في اللقاء الذي جمع بينهم منذ قليل بستاد اليانز ستاديوم ضمن منافسات الجولة 8 من الدوري الإيطالي.

ملخص أهداف مباراة يوفنتوس ولاتسيو

وسجل ماريو جيلا فوينتيس لاعب لاتسيو هدف بالخطأ بمرماه في الدقيقة 85 وانتهت المباراة 1/0.

وبهذه النتيجة احتل اليوفي صدارة جدول ترتيب الكالتشيو برصيد 16 نقطة بعد تحقيق 4 فوز و4 تعادلات ولم يخسر بينما يأتي لاتسيو في المركز الخامس برصيد 13 نقطة حيث انتصر خلال أربعة وتعادل مرة وهزم بثلاثة.