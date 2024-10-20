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أحمد جودة - القاهرة - يقدم لكم موقع دوت الخليج الرياض أهداف نادي ريال مدريد أمام نظيره نادي سيلتا فيجو في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم السبت.

أهداف مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو في الدوري الإسباني

وحقق ريال مدريد الفوز بثنائية مقابل هدف وحيد على حساب سيلتا فيجو ضمن منافسات الجولة العاشرة بطولة الدوري الإسباني لهذه النسخة.

وسجل كيليان مبابي نجم ريال مدريد ومنتخب فرنسا الهدف في الدقيقة عشرون من عمر المباراة بمساعدة من ادواردو كامافينجا.

وأضاف ويليوت سويدبيرج نجم سيلتا النتيجة هدف التعادل في الدقيقة الواحدة والخمسين من عمر اللقاء.

وأتم فينيسيوس جونيور التسجيل بالهدف الثاني لصالح ريال مدريد في الدقيقة السادسة والستون وبتمريرة من من لوكا مودريتش.