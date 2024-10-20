نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طاقم حكام مباراة بيراميدز أمام الزمالك في السوبر المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الزمالك لمواجهة نظيره بيراميدز وذلك ضمن منافسات دور نصف نهائي بطولة السوبر المصري.

طاقم حكام مباراة بيراميدز أمام الزمالك في السوبر المصري

وأعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد المصري لكرة القدم عن طاقم حكام المباراة والذي يقوده محمد معروف.

ويعاونه كلا من محمود أبو الرجال مساعد أول، هاني خيري مساعد ثان، ويتواجد محمود ناجي حكما رابعا.

وعلى تقنية الفيديو يتواجد كلا من محمود عاشور ويعاونه عمر فتحي.

موعد مباراة الزمالك وببراميدز في السوبر المصري

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الرابعة وخمس دقائق بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية الخامسة وخمس دقائق بتوقيت الرياض.

ويستضيف استاد ال نهيان مباراة الفريقين المرتقبة.