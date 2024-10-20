نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يوفنتوس يفوز بهدف نظيف أمام لاتسيو في الدوري الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس فوزا صعبا على نظيره فريق لاتسيو بهدف نظيف في اللقاء الذي جمع بينهم منذ قليل بستاد اليانز ستاديوم ضمن منافسات الجولة 8 من الدوري الإيطالي.

ملخص مباراة يوفنتوس ولاتسيو

وانطلقت صافرة بداية مباراة يوفنتوس ولاتسيو برتم هادئ نسبيا وكانت هناك محاولات للفريقان لتسجيل الهدف الأول لكنهم لم ينجحوا في ذلك وانتهى الشوط الأول 0/0.

وبدأ الشوط الثاني من المباراة وكان يوفنتوس قريب من هدفه الأول لكنه لم يستطيع ذلك وسجل ماريو جيلا فوينتيس هدف بالخطأ بمرماه في الدقيقة 85 وانتهت المباراة 1/0.