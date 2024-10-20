نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاتحاد يهزم القادسية بثلاثية ويستعيد وصافة الدوري السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق فريق الفوز على ضيفه القادسية بثلاثة مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما اليوم ضمن الجولة السابعة من بطولة الدوري السعودي.

وبهذا القوز تمكن فريق الاتحاد من استعادة وصافة الدوري السعودي لاستكمال رحلة البحث عن اللقب المحلي.

أهداف مباراة الاتحاد والقادسية

سجل ثلاثية كريم بنزيما، موسى ديابي، ماريو ميتاج في الدقائق 7و67 و80، بينما أحرز هدف القادسية الوحيد بيير أوباميانج في الدقيقة 20.

بهذا الفوز رفع الاتحاد رصيده إلى 18 نقطة ليستعيد وصافة الترتيب في جدول الدوري بعدما فقدها 24 ساعة بفوز النصر على الشباب الجمعة، فيما ظل رصيد القادسية 10 نقاط في المركز السابع.

تشكيل الاتحاد ضد القادسية

أعلن المدرب الفرنسي لوران بلان المدير الفني لفريق اتحاد جدة، لمواجهة القادسية، في الجولة السابعة من الدوري السعودي للمحترفين

وجاء تشكيل الاتحاد يضم كلا من:

حراسة المرمى: بريدراج رايكوفيتش.

خط الدفاع: سعد الموسى – عبدالإله العمري – مهند الشنقيطي – حسن كادش.

خط الوسط: نجولو كانتي – فابينهو – حسام عوار.

خط الهجوم: موسى ديابي – ستيفن بيرجوين – كريم بنزيما.

ويستضيف فريق الاتحاد نظيره القادسية على ملعب الملك عبدالله الدولي، في التاسعة من مساء اليوم السبت، في الدوري السعودي.



القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والقادسية



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