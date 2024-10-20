نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص مباراة ريال مدريد ضد سيلتا فيجو في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق نادي ريال مدريد فوزًا هامًا على حساب نظيره نادي سيلتا فيجو في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم السبت.

واستضاف ملعب بالايدوس مباراة ريال مدريد مع سيلتا فيجو في مشوار الجولة العاشرة من منافسات بطولة الدوري الإسباني لهذه النسخة 2024-2025.

وفاز ريال مدريد بثنائية مقابل هدف وحيد ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني لهذه النسخة.

وأحرز كيليان مبابي نجم ريال مدريد ومنتخب فرنسا الهدف في الدقيقة عشرون من عمر المباراة بمساعدة من ادواردو كامافينجا.

وعدل ويليوت سويدبيرج نجم سيلتا النتيجة بإحراز هدف التعادل في الدقيقة الواحدة والخمسين من عمر اللقاء.

وشهدت الدقيقة السادسة والستون هدف بأقدام فينيسيوس جونيور وبصناعة متقنة من لوكا مودريتش.

يذكر أن بهذا الفوز يرفع ريال مدريد رصيده إلى النقطة الرابعة والعشرين في الوصافة ويحل سيلتا فيجو في المركز العاشر برصيد ثلاثة عشر نقطة.