الزمالك 2009 يهزم سيراميكا كليوباترا في بطولة الجمهورية للناشئين

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أحمد جودة - القاهرة - فاز فريق الزمالك لكرة القدم مواليد 2009 على سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد، في إطار المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على مجمع ملاعب الراحل إبراهيم يوسف بمقر القلعة البيضاء، ضمن منافسات الجولة السادسة لبطولة الجمهورية للناشئين.

سجل هدف الزمالك أدهم محمد في الدقيقة 14 من زمن اللقاء.

سيطر لاعبو الزمالك على مجريات المباراة، وصنعوا فرص عديدة، استطاعوا خلالها تسجيل هدفًا، وإضاعة بعض الفرص المحققة على مدار الشوطين.

وحرص على حضور المباراة لمؤازرة الفريق كل من، حسين السيد عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، وبدر حامد رئيس قطاعات كرة القدم، وحازم إمام مساعد المدير الفني لقطاع الناشئين، وعماد المندوه المدير الفني لحراس المرمى بالقطاع، وشكري حسن المدير الإداري للقطاع.

يقود فريق 2009، سامي عبد الحليم مدربًا، معتز صلاح مساعدًا للمدرب، وليد عبد الكريم مدربًا لحراس المرمى، خالد عمران إداريًا، ماهر محمد إخصائيًا للإصابات والتأهيل، سيد معتز معدًا بدنيًا، عمرو عيسى محللًا للأداء، يوسف سيد مسئولًا للمهمات.