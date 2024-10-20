خالد الغندور: عمر جابر يقترب من الغياب عن الزمالك وجوميز يجهز أحمد محمود

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أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي خالد الغندور ان عمر جابر ظهير الزمالك يقترب من الغياب عن الفريق في مباراة بيراميدز بنصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري.

عمر جابر يقترب من الغياب عن الزمالك

وأكد الغندور خلال برنامجه ستاد المحور أن جوميز يفكر في الدفع بأحمد محمود في الجبهة اليمني حال عدم جاهزية عمر جابر من الناحية الطبية.

وأوضح الغندور، ان جوميز المدير الفني للفريق سيحسم مصير عمر جابر النهائي غدا.