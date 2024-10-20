نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جورفان فييرا: من الصعب اختيار الأفضل تاريخيًا بين الأهلي والزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تحدث جورفان فييرا المدير الفني السابق لنادي الزمالك والحالي لفريق نوروز العراقي، عن توقعاته لمواجهات الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا والزمالك أمام بيراميدز في كأس السوبر المصري.

وقال جورفان فييرا في تصريحات لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور: "بخصوص كأس السوبر المصري، كل شيء ممكن وكما رأينا في المرة الماضية، كأس السوبر الإفريقي، كل فريق كان لديه إمكانية الفوز بالمباراة، وإحضار الكأس، ولكن في النهاية تم تحديد كل شيء بركلات الترجيح".

وأضاف: "هذا يوضح مدى صعوبة المنافسة، ومدى صعوبة الأمر بالنسبة للزمالك، ومدى صعوبة الأمر بالنسبة للأهلي وأعتقد أن الأمر سيكون نفسه بالنسبة لكأس السوبر المصري ستكون منافسة صعبة للغاية".

وأكمل: "ليس من السهل أن نقول من هو الأكبر الأهلي أم الزمالك بالنسبة لي كلاهما ناديان كبيران للغاية يمثلان كرة القدم المصرية بشكل جيد للغاية في إفريقيا وخارج إفريقيا أيضًا".

وأردف: "من الصعب جدًا أن نقول من هو الأفضل تاريخيًا فهي مسألة لحظات، في بعض اللحظات، كان الأهلي جيدًا للغاية وفي لحظات أخرى كان الزمالك جيدًا للغاية ايضا، هذا أمر طبيعي يحدث في كرة القدم، لا يمكننا أن نقول إن هذا الفريق هو الأفضل دائمًا وهذا الفريق هو الأسوأ دائمًا".

وأختتم حديثه قائلًا: "أعتقد أن كلا الفريقين فريقان رائعان وفريقان كبيران ولديهما جماهير عظيمة للغاية، عندما نتحدث عن الأهلي والزمالك فإن الجماهير لديها حبًا حقيقيًا لنادييهما، وأعتقد أن الناديين يستحقان هذا الحب من الجماهير، وأعتقد أن الأهلي والزمالك يدافعان جيدًا عن اسم كرة القدم المصرية وكرة القدم الأفريقية أيضًا".