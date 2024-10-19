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أحمد جودة - القاهرة - مباراة الاتحاد × القادسية بث مباشر بدون "تشفير أو فلوس" | دوري روشن السعودي 2024

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة الاتحاد × القادسية Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | دوري روشن السعودي 2024.. يستعد عشاق كرة القدم السعودية لمشاهدة قمة كروية جديدة تجمع بين عملاقي الكرة السعودية، نادي الاتحاد ونادي القادسية، وذلك ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين. ستقام المباراة على ستاد الجوهرة المشعة، معقل نادي الاتحاد. وتأتي هذه المواجهة في إطار الجولة السابعة من الدوري، حيث يسعى كلا الفريقين لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز من موقعه في جدول الترتيب.

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لذلك ترصد بوابة دوت الخليج الإلكترونية عبر موقعها، كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة الاتحاد والقادسية من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

مباراة الاتحاد والقادسية اليوم في دوري روشن السعودي 2024

موعد مباراة الاتحاد والقادسية في الدوري السعودي

يستعد عشاق الكرة السعودية لحضور مباراة قمة نارية تجمع بين العملاقين الاتحاد والقادسية، وذلك يوم السبت الموافق 19 أكتوبر 2025. ستنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت السعودية ومصر على ملعب الجوهرة المشعة.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والقادسية في الدوري السعودي

يمكن لعشاق الكرة متابعة هذه المباراة المثيرة عبر قنوات SSC Sports. فمن داخل السعودية، يمكن مشاهدة المباراة مجانًا عبر قناة SSC 1 SD بتقنية الصورة العادية، ولكن دون تغطية ما قبل وبعد المباراة. أما بالنسبة للمشتركين في باقات SSC وشراء جهاز GOBX، فيمكنهم الاستمتاع بالبث المباشر بجودة HD عبر قناة SSC 1 HD. كما يمكن متابعة المباراة عبر تطبيق "شاهد" بتقنية SD من داخل السعودية، أو عبر "شاهد VIP" بجودة HD من داخل وخارج السعودية.

معلق مباراة الاتحاد والقادسية في الدوري السعودي

سيتولى المعلق الرياضي المميز علي الربيع مهمة التعليق على المباراة عبر قناة SSC 1 SD، بينما سيقدم المعلق الرياضي حماد العنزي التعليق على المباراة عبر قناة SSC 1 HD.

ترتيب الاتحاد والقادسية في الدوري السعودي

ويحتل الاتحاد المركز الثالث برصيد 15 نقطة في جدول الدوري السعودي بينما يحتل القادسية المركز السابع عشر برصيد 10 نقاط.

تشكيل نادي الاتحاد المتوقع أمام القادسية



جاء تشكيل نادي الاتحاد المتوقع أمام نادي القادسية، في المواجهة المرتقبة اليوم على النحو التالي.

حراسة المرمى بريدراج رايكوفيتش خط الدفاع حسن كادش – عبد الإله العمري – سعد آل موسى – فواز الصقور خط الوسط نجولو كانتي – حسام عوار – فابينيو خط الهجوم موسى ديابي – ستيفن بيرجفاين – كريم بنزيما



