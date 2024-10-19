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أحمد جودة - القاهرة - دوري المحترفين .. مباريات مرتقبة للداخلية والسكة الحديد والمنصورة والبلدية

تنطلق في الثالثة والنصف عصر الأحد منافسات الجولة الثالثة لدوري المحترفين، بإقامة 5 مباريات قوية ومرتقبة.



1- الداخلية مع منتخب السويس



يشهد ستاد كلية الشرطة صطدم مرتقب بين فريق الداخلية صاحب المركز السابع عشر بقيادة عيد مرزايق بفريق منتخب السويس متذيل المجموعة بقيادة أحمد عبد المقصود.

يدخل الفريقان اللقاء دون نقاط بعد أن تلقوا الهزيمة في مباراتين .



وتلقي فريق الداخلية الهزيمة مؤخرا في الوقت الضائع من فريق المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف، كما تلقي منتخب السويس هزيمة ثقيلة من فريق القناة بخماسية نظيفة.



2- السكة الحديد مع راية



يستضيف ستاد عثمان أحمد عثمان لقاء صعب بين فريق السكة الحديد صاحب المركز الثاني عشر بقيادة أحمد عبد الرؤوف برصيد 3 نقاط مع فريق راية صاحب المركز السادس عشر بقيادة اشرف توفيق برصيد نقطة.



وحقق السكة اول انتصاراته في الجولة الماضية على فريق المنصورة بهدف دون رد، بينما تعادل فريق راية في الجولة الماضية مع فريق ابو قير للاسمده سلبيًا.



3- المصرية للاتصالات مع بلدية المحلة



على ستاد السلام يلتقي فريق المصرية للاتصالات صاحب المركز الثالث عشر بقيادة عمرو أنور برصيد نقطتين مع فريق بلدية المحلة صاحب المركز الحادي عشر بقيادة ابراهيم صلاح برصيد 3 نقاط من مباراة وحيدة خاضها الفريق المحلاوي



4- ابو قير للاسمده مع وادي دجلة



يستقبل ستاد الاسكندريه لقاء مرتقب يجمع بين فريق ابو قير للاسمده بقيادة محمد عطيه مع فريق وادي دجلة بقيادة محمد الشيخ.



ويدخل الفريقان اللقاء برصيد 4 نقاط بعد أن حققا الفوز في الجولة الأولى والتعادل في الجولة الثانية.





5- كهرباء الإسماعيلية مع المنصورة



يقام على ملعب نادي كهرباء الإسماعيلية لقاء في منتهى القوة والاثاره بين فريق كهرباء الإسماعيلية صاحب المركز الرابع عشر بقيادة ياسر الكناني برصيد نقطة وحيدة مع فريق المنصورة صاحب المركز التاسع عشر بقيادة رضا العيسوي دون نقاط.