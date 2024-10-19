نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة أرسنال ضد بورنموث في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال في فخ الهزيمة أمام نظيره بورنموث، بثنائية نظيفة، خلال المباراة التي أقيمت بينهما منذ قليل ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

أهداف مباراة أرسنال ضد بورنموث في الدوري الإنجليزي

افتتح التسجيل في الدقيقة 70 من عمر الشوط الثاني، اللاعب كريسيتي حيث سجل الهدف الأول في شباك أرسنال، وسط غفلة من دفاع الجانرز.

وتمكن كلويفرت لاعب فريق بورنموث من تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 79 عن طريق ركلة جزاء.

وبهذه النتيجة، توقف رصيد أرسنال عند المركز الثالث في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 17 نقطة، بينما ارتفع رصيد بورنموث إلى المركز العاشر بجدول الترتيب برصيد 11 نقطة.