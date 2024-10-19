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أحمد جودة - القاهرة - مباراة أرسنال × بورنموث Arsenal vs Bournemouth بث مباشر بدون "تشفير" | الدوري الإنجليزي الممتاز 2024

شاهد بالبث المباشر أرسنال اليوم.. مشاهدة أرسنال × بورنموث Arsenal vs Bournemouth بث مباشر دون "تشفير" | الدوري الإنجليزي الممتاز 2024.. يستعد عشاق كرة القدم الإنجليزية لحضور مواجهة نارية تجمع بين عملاقي الدوري، أرسنال وبورنموث. تقام المباراة على ملعب فيتاليتي ستاديوم، معقل فريق بورنموث، في إطار منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز. يدخل أرسنال المباراة وهو يطمح إلى مواصلة انتصاراته والحفاظ على مركزه المتقدم في جدول الترتيب، بينما يسعى بورنموث لتحقيق مفاجأة وإحراج أرسنال على أرضه ووسط جمهوره.

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لذلك ترصد بوابة دوت الخليج الإلكترونية عبر موقعها، كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة أرسنال وبورنموث من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

مباراة أرسنال وبورنموث اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز 2024

موعد مباراة أرسنال وبورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز

بعد سلسلة من المباريات المثيرة في الدوري الإنجليزي، يأتي دور مواجهة أرسنال وبورنموث لتختتم أحداث اليوم. وستقام المباراة على ملعب فيتاليتي ستاديوم، مع انطلاق صافرة البداية في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة أرسنال وبورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز



تُعتبر مباراة أرسنال وبورنموث من أهم مباريات الجولة الثامنة في الدوري الإنجليزي الممتاز، ولذلك تحظى بتغطية إعلامية واسعة. يمكن للجماهير متابعة هذه المواجهة النارية مباشرة عبر شاشات التلفزيون، حيث ستنقل قناة بي إن سبورتس 1 إتش دي، القناة الرياضية الرائدة في المنطقة، المباراة بأكملها. بهذه الطريقة، يمكن لعشاق الكرة الاستمتاع بكل لحظة من هذه المباراة المثيرة.

تشكيل أرسنال المتوقع لمباراة بورنموث في الدوري الإنجليزي

في حراسة المرمى: ديفيد رايا.

الدفاع: تيمبر- ويليام ساليبا- جابرييل- ريكاردو كالافيوري.

الوسط: توماس بارتي- ديكلان رايس- كاي هافيرتز.

الهجوم: بوكايا ساكا- لياندرو تروسارد- جابرييل مارتينلي.

تشكيل بورنموث لمباراة أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز

في حراسة المرمى: كيبا.

الدفاع: آدام سميث- إليا زبارني- ماركوس سينسي- ميلوس كيركز.

الوسط: لويس كوك- ريان كريستي.

أمامهما: أنطونيو سيمينيو- جوستين كلويفرت- ماركوس تافيرنييه.

الهجوم: إيفانيلسون.

ترتيب آرسنال وبورنموث في الدوري الإنجليزي



يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال ضيفًا ثقيلًا، على بورنموث، وهو في جعبته 17 نقطة يحتل بهم المركز الثالث وذلك من 7 مباريات خاضها «الجانرز» في الدوري الإنجليزي حتى الآن، بواقع 5 انتصارات وتعادلين.

ترتيب الستة الكبار في الدوري الإنجليزي الممتاز