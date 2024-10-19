نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقسيمة فنية بمران الزمالك استعدادًا لمواجهة بيراميدز في السوبر المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة فنية تحت قيادة البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني خلال مران مران اليوم السبت، الذي أقيم على ستاد آل نهيان، استعدادًا لمباراة بيراميدز المقبلة في نصف نهائي كأس السوبر المحلي.



وبعد ذلك خاض اللاعبون تقسيمة فنية مصغرة في ختام المران حرص خلالها الجهاز الفني على تنفيذ ما تم التدريب عليه في الفقرة الفنية.



ويستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة السوبر المحلي المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.



ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع بيراميدز في نصف النهائي في الرابعة وخمس دقائق بتوقيت مصر، الخامسة وخمس دقائق بتوقيت الإمارات مساء غدًا الأحد.