نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. جدول مباريات الزمالك في الدوري المصري 2024-2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أقيمت مساء اليوم السبت قرعة مسابقة بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد "دوري نايل" 2024-2025، والذي شهد مواجهة الزمالك أمام البنك الأهلي في الجولة الافتتاحية، فيما سيلتقي أمام غريمه التقليدي الأهلي في الجولة الخامسة عشر.

جدول مباريات الزمالك في الدوري المصري 2024-2025

وجاء ترتيب مباريات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك كالتالي:

الجولة الأولى: البنك الأهلي.

الجولة الثانية:سموحة.

الجولة الثالثة: المصري البورسعيدي.

الجولة الرابعة: غزل المحلة.

الجولة الخامسة: سيراميكا كليوباترا.

الجولة السادسة: طلائع الجيش.

الجولة السابعة: الاتحاد السكندري.

الجولة الثامنة: حرس الحدود.

الجولة التاسعة: مودرن سبورت.

الجولة العاشرة: الجونة.

الجولة الحادية عشر: بيراميدز.

الجولة الثانية عشر: الإسماعيلي.

الجولة الثالثة عشر: فاركو.

الجولة الرابعة عشر: بتروجيت.

الجولة الخامسة عشر: الأهلي.

الجولة السادسة عشر: زد.

الجولة السابعة عشر: إنبي.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري المصري الممتاز

وتعتبر مجموعة قنوات أون تايم سبورت، هي المالك الحصري لحقوق بث وإذاعة مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز، حصري ومباشر عبر قنواتها المختلفة في جمهورية مصر العربية والوطن العربي.