نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب برشلونة يؤكد جاهزية نجم الفريق ويكشف موقف المصابين من مواجهة إشبيلية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد الألماني هانسي فليك مدرب برشلونة، جاهزية لاعبه الإسباني لامين يامال لمواجهة إشبيلية غدًا، بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به مع منتخب بلاده.

وقال هانسي فليك في المؤتمر الصحفي لمواجهة إشبيلية، "لقد تعافى لامين يامال، إنه بخير، يمكننا أن نؤكد أنه متاح، أشكر لويس دي لا فوينتي على إراحة لامين في المباراة الثانية".

وأضاف مدرب برشلونة "جافي سيتواجد غدًا مع الفريق ضد إشبيلية، إنه متاح، وجاهز للمواجهة، سيعود أيضًا كل من داني أولمو وفيرمين، ومن المرجح أن يجلسوا جميعًا على مقاعد البدلاء".

وأكمل حديثه "هناك فرصة لأنسو للبدء غدًا، لقد كان تحسنه مذهلًا، لكن ليس من السهل عليه أيضًا الحصول على دقائق نظرًا لكيفية لعب رافينيا، في الواقع، ليس من السهل على أي شخص أن يبدأ".

وتحدث فليك عن مقابلة تشافي مدرب برشلونة السابق، قائلًا "عندما كنت مدربًا لمنتخب ألمانيا كانت علاقتي بتشافي جيدة، الآن الوضع مختلف وانتظرت قليلًا قبل أن أتواصل معه، استفدت من مناسبة إنييستا لأطلب منه أن نتناول القهوة معًا".

وعن مواجهة فريقه أمام إشبيلية، قال فليك "إشبيلية فريق جريء، ويستمتعون باللعب بأسلوبهم في كرة القدم، وعلينا أن نجد طريقة للرد".

وبسؤاله عن مركز حراسة المرمي، أجاب مدرب الفريق الكتالوني، "لم نخطط لتغيير حراس المرمى في دوري أبطال أوروبا، لا أحد يعرف ما قد يحدث، لكن بالنسبة لي سيلعب إيناكي غدًا ومن المخطط أن يلعب يوم الأربعاء. أنا سعيد جدًا بتشيزني أيضًا".

ويستعد برشلونة لمواجهة قوية غدًا الأحد أمام إشبيلية في تمام الساعة العاشرة مساءً، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني الممتاز.