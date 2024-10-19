حسين لبيب يحضر مران الزمالك الختامي قبل مباراة بيراميدز بالسوبر المصري

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أحمد جودة - القاهرة - وصل الكابتن حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك إلى أبوظبي عصر اليوم السبت للانضمام لمعسكر الفريق الأول لكرة القدم قبل انطلاق بطولة السوبر المحلي في الإمارات.

حسين لبيب يحضر مران الزمالك الختامي

وتوجه رئيس النادي مباشرة إلى ستاد آل نهيان لمؤازرة الفريق في التدريب الأخير قبل مواجهة بيراميدز المقرر لها غدًا في نصف نهائي كأس السوبر المحلي.

وفي نفس الوقت يتواجد كل من، الدكتور حسام المندوه أمين الصندوق ورئيس البعثة وأحمد سليمان ونيرة الأحمر عضوي المجلس في الملعب لمؤازرة الفريق في المران.

ويستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة السوبر المحلي المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع بيراميدز في نصف النهائي في الرابعة وخمس دقائق بتوقيت القاهرة، الخامسة وخمس دقائق بتوقيت الإمارات مساء غدًا الأحد.