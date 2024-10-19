نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لتفادي الإرهاق.. برنامج بدني خاص للاعبي الزمالك قبل لقاء بيراميدز في السوبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات بدنية خاصة خلال مران اليوم السبت، الذي أقيم على ستاد آل نهيان، استعدادًا لمباراة بيراميدز المقبلة في نصف نهائي كأس السوبر المحلي.



وحرص الجهاز الفني على تخفيف الحمل البدني للاعبين، حتى لا يتعرض اللاعبون للإجهاد قبل المباراة المقبلة أمام بيراميدز.



ويستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة السوبر المحلي المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.



ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع بيراميدز في نصف النهائي في الرابعة وخمس دقائق بتوقيت مصر، الخامسة وخمس دقائق بتوقيت الإمارات مساء غدًا الأحد.