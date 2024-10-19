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أحمد جودة - القاهرة - مباراة مانشستر يونايتد وبرينتفورد اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز 2024

موعد مباراة مانشستر يونايتد وبرينتفورد Manchester United vs Brentford اليوم.. القنوات الناقلة للدوري الإنجليزي الممتاز 2024.. يستعد عشاق كرة القدم لحضور مواجهة نارية تجمع بين عملاقي الكرة الإنجليزية، مانشستر يونايتد وبرينتفورد. هذه المواجهة المرتقبة تأتي ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز، وتقام على أرضية ملعب "أولد ترافورد" الذي سيشهد بلا شك حضورًا جماهيريًا كبيرًا.

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مباراة مانشستر يونايتد وبرينتفورد اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز 2024

مباراة مانشستر يونايتد وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز

يدخل مانشستر يونايتد المباراة وهو يبحث عن تحقيق الفوز وانتزاع نقاط المباراة الثلاث للعودة إلى سكة الانتصارات بعد تعادله السلبي في الجولة الماضية، مما تسبب في تراجعه للمركز الرابع عشر في جدول الترتيب. على الجانب الآخر، يأتي برينتفورد وهو في حالة معنوية عالية بعد فوزه الكبير في الجولة الماضية، ويسعى لمواصلة تقديم العروض القوية وإحراج مانشستر يونايتد على أرضه. هذه المواجهة تعد اختبارًا حقيقيًا لقدرات كلا الفريقين، ونتيجتها ستؤثر بشكل كبير على مسار المنافسة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز

تنطلق اليوم السبت، الموافق 19 أكتوبر 2024، مواجهة نارية تجمع بين مانشستر يونايتد وبرينتفورد ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز. ستقام المباراة على ملعب أولد ترافورد، وستبدأ في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز

تُعتبر مباراة مانشستر يونايتد وبرينتفورد من أهم مباريات الجولة الثامنة في الدوري الإنجليزي الممتاز، ولذلك تحظى بتغطية إعلامية واسعة. يمكن للجماهير متابعة هذه المواجهة النارية مباشرة عبر شاشات التلفزيون، حيث ستنقل قناة بي إن سبورتس 1، القناة الرياضية الرائدة في المنطقة، المباراة بأكملها. بهذه الطريقة، يمكن لعشاق الكرة الاستمتاع بكل لحظة من هذه المباراة المثيرة.

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع لمباراة برينتفورد في الدوري الإنجليزي

في حراسة المرمى: أندريه أونانا.

الدفاع: ديوجو دالوت- ليساندرو مارتينيز- ماتياس دي ليخت- نصير مزراوي.

الوسط: كريستيان إريكسن- كاسيميرو.

أمامهما: ماركوس راشفورد- برونو فيرنانديز- أماد ديالو.

الهجوم: رامسوس هويلاند.

تشكيل برينتفورد المتوقع لمباراة مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

في حراسة المرمى: مارك فليكن.

الدفاع: سيب فان دين بيرج- ناثان كولينز- إيثان بينوك- كريستفور آجر.

الوسط: فيتالي جانيلت- كريستيان نورجارد.

أمامهما: بريان مبويمو- ميكيل دامسجارد- كين لويس بوتر.

الهجوم: كيفن شايد.

ترتيب الستة الكبار في الدوري الإنجليزي الممتاز

ليفربول 18 نقطة مانشستر سيتي 17 نقطة أرسنال 17 نقطة تشيلسي 14 نقطة أستون فيلا 14 نقطة برايتون 12 نقطة



