عاجل.. تشكيل مانشستر يونايتد الرسمي لمواجهة برينتفورد في الدوري الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن إريك تين هاج، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة برينتفورد في المباراة التي ستقام مساء اليوم السبت على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 2024-2025.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة مانشستر يونايتد وبرينتفورد في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، السادسة مساءً بتوقيت الإمارات، الثانية ظهرًا بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

تشكيل مانشستر يونايتد الرسمي لمواجهة برينتفورد في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: أندري أونانا.

خط الدفاع: ماتياس دي ليخت، جوني إيفانز، ليساندرو مارتينيز، ديوجو دالوت.

خط الوسط: كاسيميرو، كريستيان إريكسن، برونو فيرنانديز.

خط الهجوم: راسموس هويلوند، ماركوس راشفورد، أليخاندرو جارناتشو،

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ضد برينتفورد في الدوري الإنجليزي

يمكنكم مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ضد برينتفورد مساء اليوم السبت، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق المصري علي محمد علي.