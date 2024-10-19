نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السوبر المصري.. مدرب بيراميدز والشناوي يتفقدان ملعب مباراة الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، والقائد أحمد الشناوي، على معاينة أرضية ملعب استاد آل نهيان بنادي الوحدة قبل مواجهة الزمالك في بطولة السوبر المصري.

يورتشيتش يتفقد أرضية ملعب آل نهيان

ويلتقي بيراميدز مع الزمالك في الرابعة خمس دقائق، عصر الأحد على استاد آل نهيان بنادي الوحدة في العاصمة الإماراتية أبوظبي في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

وأبدى يورتشيتش سعادته بأرضية الملعب التي وصفها بالمثالية والتي ستساعد الفريق كثيرا على تقديم كرة القدم المطلوبة، وتحقيق الفوز وبلوغ النهائي.

