نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول رد من سلوت على انتقال أرنولد إلى ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق الهولندي آرني سلوت مدرب ليفربول، على ما يتردد حول اهتمام ريال مدريد بالتعاقد مع اللاعب ألكسندر أرنولد في فترة انتقالات صيف عام 2025.

ينتهي عقد أرنولد مع ليفربول في نهاية الموسم الحالي، ولا مؤشرات حول وجود مفاوضات جادة لتجديد عقده بالوقت الحالي.

سلوت يعلق على الأخبار حول أرنولد وريال مدريد

وقال سلوت في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي التقديمي لمباراة ليفربول وتشيلسي المقررة غدًا: “الأخبار حول أرنولد وريال مدريد؟ عليك أن تركز على ما عليك فعله، ربما إذا كان عمرك 17 أو 18 حينها سيكون هذا صعب عليك، لكن الكسندر أرنولد حقق الدوري الانجليزي ودوري أبطال أوروبا".

وحول تأثر أرنولد بأنباء انتقاله إلى ريال مدريد، رد سلوت: “أعتقد إنك تقلل من شأن لاعبينا، هؤلاء اللاعبون معتادون على ربطهم يوميًا بأفضل الأندية، سواء كان لديهم عقد أم لا".