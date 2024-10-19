تشكيل تشيلسي المتوقع أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز

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أحمد جودة - القاهرة - حدد الإيطالي إنزو ماريسكا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي، على تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة القمة المنتظرة أمام ليفربول، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة ليفربول ضد تشيلسي



يلتقي البلوز مع مضيفه الريدز، مساء غدًا الأحد، الموافق 20 أكتوبر 2024، على ملعب "آنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الثامنة من البريميرليج، وتنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت فلسطين والقاهرة ومكة المكرمة.

تشكيل تشيلسي المتوقع أمام ليفربول



حراسة المرمي: روبرت سانشيز

خط الدفاع: مالو جوستو، أكسيل ديساسي، ليفي كولويل، ريناتو فيجا

خط الوسط: مويسيس كايسيدو، إنزو فيرنانديز، كول بالمر

خط الهجوم: نوني مادويكي،، جادون سانشو، نيكولاس جاكسون

ويحتل ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 18 نقطة، بينما يتواجد تشيلسي في المرتبة الرابعة برصيد 14 نقطة.

وتنقل مباراة ليفربول وتشيلسي عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الرياضية، الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.