نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطورات تجديد عقد كريستيانو رونالدو مع النصر السعودي في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية سعودية، عن آخر تطورات تجديد عقد الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي خلال الفترة الحالية.

وأشارت التقارير السعودية، إلى أن إدارة النصر تعمل على تجديد عقد رونالدو خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل رغبة النجم البرتغالي في البقاء مع العالمي.

وأوضحت التقارير إلى أن رونالدو سعيدًا داخل جدارن النصر، ويريد حصد جميع البطولات رفقة الفريق السعودي، وسوف يقوم بتجديد عقده قريبًا مع النادي.

موعد مباراة النصر المقبلة في دوري أبطال آسيا

يلتقي النصر مع مضيفه استقلال طهران، مساء الثلاثاء المقبل الموافق 22 أكتوبر على ملعب "آل راشد"، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا للنخبة.