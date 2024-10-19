نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسريبات تثير غضب كولر في الأهلي قبل السوبر المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أبدى السويسري مارسيل كولر مدرب الأهلي، استيائه بسبب تسريب خططه التدريبية في الإعلام قبل خوض بطولة كأس السوبر المصري، التي ستقام في الإمارات خلال الفترة من 20 إلى 24 أكتوبر الجاري.

تسريب خطة كولر قبل السوبر المصري

وحسب ما جاء في برنامج “الهدف” المذاع على قناة “بي إن سبورتس”، إن أحد العناصر الجديدة المضافة إلى الأهلي يقوم بتسريب أخبار التدريبات حيث غيّر كولر الخطة في تدريبين وتم التسريب للإعلام.

وأشار المصدر ذاته إلى إن محمد رمضان المدير الرياضي في الأهلي بدأ التحقيق في أمر التسريبات وشدد على ضرورة عدم الحديث للإعلام حول خطط كولر.

ووجه مسؤولو الأهلي، شكوكهم نحو عنصر جديد مضاف إلى الجهاز الفني مؤخرًا وقام بالحديث عن الخطط بحسن نية وتم التنبيه على الجميع بضرورة الحفاظ على السرية في الفريق.

ويستعد فريق الأهلي لملاقاة سيراميكا كليوباترا يوم الغد الأحد، في دور نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري.